Uz podršku Grada Kruševca i u saradnji sa Školskom upravom za Rasinski okrug i Pravoslavnom eparhijom kruševačkom, održana je tradicionalna volonterska aktivnost uskršnjeg darivanja dece udruženja "Prijatelji dece Kruševca".

Ovogodišnji moto aktivnosti je "Dijaspora ne zaboravlja Srbiju", a događaj je održan u amfiteatru crkve Lazarica. Vaskršnjim šoljama, jajima i slatkišima darivani su đaci, po jedan iz svih kruševačkih osnovnih i srednjih škola, kao i učesnici programa.

U ime domaćina, Vaskršnji pozdrav uputio je starešina Crkve Lazarice protojerej Željko Marković, rekavši da je „danas radosni dan jer se u ovom hramu održava darivanje talentovane dece. Hvala donatoru koji je želeo da ostane anoniman, ali je poznat Bogu“.

U ime Gradske uprave događaju je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika Ana Prvanov.

- Veliko je zadovoljstvo što imamo u gradu ljude koji organizuju ovakve događaje, pogotovo ovo udruženje koje već godinama unazad organizuje ove tradicionalne aktivnosti - rekla je pomoćnica gradonačelnika.

Ljiljana Pantelić je u ime udruženja izrazila zadovoljstvo podrškom ovakvim aktivnostima.

- Naše volontersko udruženje okupilo se u porti naše crkve kako bi darivanje bilo lepše. Darodavac je veliki donator crkve i želeo je da daruje decu grada. Darivanje će biti u duhu praznika, sa željom da uvek budemo u slozi i uradimo sve što možemo za našu decu - istakla je ona.

Besedu o darivanju uputio je sekretar Eparhije kruševačke protojerej stavrofor Dragi Veškovac, koji je preneo blagoslov i pozdrave arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog gospodina Davida.

- Ovakve manifestacije svesrdno podržavamo, ne samo u smislu blagoslova, već i u meri u kojoj možemo finansijski pomoći ili barem uputiti ljude dobre volje koji žele kroz crkvu i eparhiju da pomognu - istakao je sekretar Eparhije kruševačke.

Medijski pokrovitelj je RTK, dok su umetnički program pripremili učenici OŠ "Despot Stefan" iz Gornjeg Stepoša.