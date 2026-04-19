LJIG – Srbin Ginisovac, Davor Ćajić iz Ljiga ponovo je pokazao da je pravi fenomen. Ovaj mladić oborio je novi Ginisov rekord nakon što je radio sklekove sa rancem koji je težio 11 kg, čak 2 kg više nego što je bilo propisano jer je kako kaže želeo dodatnu sigurnost i stabilnost bez rizika da bilo šta utiče na tačnost rekorda.

Uradio je ukupno 1208 sklekova sa dodirom poda, uz strogu i kontrolisanu formu, kako bi svako ponavljanje bilo ispravno i jasno i time ostvario rezultat za Ginisa.

Davor je zahvalan na podršci koju je imao kroz ceo proces. Kaže da je najveća snaga iza svega vera, upornost i Božija pomoć.

Naročitu pažnju zavređuje činjenica da je Davor ovaj rekord radio kao redovan sportista a ne u kategoriji kao osoba sa invaliditetom, i time je kako kaže želeo da pokaže da granice često postoje samo u glavi i da je uz rad, disciplinu i jaku volju sve moguće.

Foto: RINA

Ovaj izuzetan sportista je ranije čak dva puta oborio Ginisov rekord, uključujući 54 skleka na jednoj ruci i nozi. Možda ni to ne bi bilo nikakvo čudo, da ovaj super-momak nije rođen bez leve šake i time srušio sve predrasude i pokazao celoj Srbiji da je i nemoguće zapravo - moguće.

- Kad završim jutarnji trening sa trčanjem, dolazim u moju sobu, gde sam svakodnevno vežbao pomoću nekih sprava koje su pomagale da se delovi tela razvaju normalno da kasnije ne bih imao zdravstvenih problema, bol u leđima i krivu kičmu, jer mi nedostaje nekih 60 centimetara leve ruke. Počeo sam da vežbam obične, zatim vojničke sklekove koji su najteži. Oslanjajući se na jednu nogu i jednu ruku i odabiranjem idealnog položaja, počinjem zagrevanje a samim tim i uvežbavanje - kazao je za RINU, Davor.