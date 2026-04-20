U Srbiji je u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja uključeno čak 235.319 dece, o kojima brine 23.122 vaspitača, što znači da na jednog vaspitača dolazi u proseku oko 10 mališana.

Istovremeno, 61.732 dece pohađa obavezni pripremni program pred polazak u školu, a obuhvat na nivou cele zemlje iznosi 96,2 odsto, pokazuju najnoviji podaci.

U vrtićima i predškolskim ustanovama radi ukupno 34.415 zaposlenih, među kojima je 23.122 vaspitača, koji brinu o najmlađima širom Srbije.

Najveći broj dece, više od 175.000, starije je od tri godine, dok je oko 60.000 mališana mlađeg uzrasta.

Međutim, zanimljivo je da u Vojvodini obuhvat prelazi 100 odsto – čak 103,8%, dok je u Beogradu znatno niži i iznosi 92,5 odsto.

Na severu Srbije obuhvat je veći (97,9%) nego na jugu (94,1%), što ukazuje na razlike između regiona.

Stručnjaci objašnjavaju da procenat veći od 100 odsto ne znači da ima „više dece nego što postoji“, već da u pojedinim sredinama program pohađaju i deca iz drugih opština ili gradova.