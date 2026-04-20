CVETNA GROZNICA U VRANJU: Bombonice, georgine i petunije najtraženije, a evo koje su cene
Na tezgama u centru Vranja ovih dana vlada prava cvetna groznica – bombonice, georgine i petunije najtraženije su među kupcima, a ponuda nikad bogatija.
"Treba obnoviti cvetni fond i višegodišnje biljke nakon određenog vremena traže zamenu. Mislim na bombonice. Imam ih unazad tri godine u žardinjerama pred zimu ih unosim u podrum kako bi ih sačuvala, ali sad su potpuno klonule nešto im nije prijalo. Možda nije bilo ni dovoljno svetla za njih. Veliki je izbor, imate u belom, crvenom i roze cvetu sa zelenim, ali i tamnim listovima. Birate po svom ukusu. Cveće je ukras bašte“, kaže Mirjana uza Vranja.
Saksija petunija je 350 dinara, saksija velikih bombonica 300, manje su 50 dinara u plastičnim časicama spremne za sadnju. Prodavci napominjuu da se u sezoni najviše prodaju begonije, male bombonice, takozvane kod nas na jugu. Kaliope, surfinije viseće petunije i petunije obične, mame kupce.
"Sunpatiens, nove gvineje i surfinija viseća petunija i one su najzahtevnije. Sunpatiens je zahtevan zato što ne trpi običnu zemlju mora da se sadi u supstrate predodređene za ovu vrstu cveća, baš za nju, takvu ukrasnu biljku. Sunpatiens traži dosta vode dok surfinija je zahtevna, jer u toku cvetanja, u toku godine leti ne podnosi da ostane suva i mora češće da se čiste precvetali cvetovi, jer ih ima puno", ističe proizvođač Miloš Tasić iz Vrtogoša kod Vranja.