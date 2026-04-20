Na tezgama u centru Vranja ovih dana vlada prava cvetna groznica – bombonice, georgine i petunije najtraženije su među kupcima, a ponuda nikad bogatija.

"Treba obnoviti cvetni fond i višegodišnje biljke nakon određenog vremena traže zamenu. Mislim na bombonice. Imam ih unazad tri godine u žardinjerama pred zimu ih unosim u podrum kako bi ih sačuvala, ali sad su potpuno klonule nešto im nije prijalo. Možda nije bilo ni dovoljno svetla za njih. Veliki je izbor, imate u belom, crvenom i roze cvetu sa zelenim, ali i tamnim listovima. Birate po svom ukusu. Cveće je ukras bašte“, kaže Mirjana uza Vranja.

Foto: Kurir/T.S.

Saksija petunija je 350 dinara, saksija velikih bombonica 300, manje su 50 dinara u plastičnim časicama spremne za sadnju. Prodavci napominjuu da se u sezoni najviše prodaju begonije, male bombonice, takozvane kod nas na jugu. Kaliope, surfinije viseće petunije i petunije obične, mame kupce.

