Sremska Mitrovica bila je domaćin kampanje „Na maturu bez automobila“, koju Agencija za bezbednost saobraćaja godinama sprovodi širom Srbije kako bi upozorila mlade na rizike u saobraćaju.

Edukativni program održan je u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, dok su na Trgu Ćire Milekića postavljeni simulatori čeonog sudara i prevrtanja, koji su maturantima omogućili da kroz praktično iskustvo osete koliko nepažnja može biti opasna.

Predstavnik Agencije, Milan Srdić, istakao je da mladi često nemaju realnu sliku o posledicama saobraćajnih nezgoda.

- Posledice nisu samo ogrebotine ili lakše povrede. One mogu biti trajne i promeniti život. Upravo zato u kampanju uključujemo i ljude koji su preživeli teške nesreće, kako bi mladima preneli lično iskustvo – rekao je Srdić.

Foto: Kurir/D. Š:

Poseban fokus kampanje stavljen je na period maturskih proslava, kada su, kako upozoravaju organizatori, mladi skloniji rizičnom ponašanju, uključujući vožnju pod uticajem alkohola.

V. d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje i član Saveta za bezbednost saobraćaja grada, Dragana Sretenović, naglasila je da je cilj ovakvih akcija da se kod mladih razvije svest o odgovornom ponašanju.

- Pored polaganja ispita zrelosti, važno je da mladi pokažu i odgovornost u saobraćaju. Ova kampanja upravo tome služi – rekla je Sretenović.

Da tema nije bez značaja potvrđuju i sami maturanti. Učenik Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“, Danijel Papić, smatra da je važno govoriti o realnim posledicama.

- Mladi često misle da su to lake povrede, a ne shvataju koliko malo nepažnje može da utiče na ceo život – rekao je on.

Organizatori poručuju da je cilj kampanje jasan – da se broj saobraćajnih nezgoda među mladima smanji i da maturanti svoje proslave završe bez posledica koje mogu trajati ceo život.