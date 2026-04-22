NA MATURU BEZ AUTOMOBILA: Jedna greška može promeniti život – Maturantima u Mitrovici pokazane posledice saobraćajnih nesreća
Sremska Mitrovica bila je domaćin kampanje „Na maturu bez automobila“, koju Agencija za bezbednost saobraćaja godinama sprovodi širom Srbije kako bi upozorila mlade na rizike u saobraćaju.
Edukativni program održan je u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, dok su na Trgu Ćire Milekića postavljeni simulatori čeonog sudara i prevrtanja, koji su maturantima omogućili da kroz praktično iskustvo osete koliko nepažnja može biti opasna.
Predstavnik Agencije, Milan Srdić, istakao je da mladi često nemaju realnu sliku o posledicama saobraćajnih nezgoda.
- Posledice nisu samo ogrebotine ili lakše povrede. One mogu biti trajne i promeniti život. Upravo zato u kampanju uključujemo i ljude koji su preživeli teške nesreće, kako bi mladima preneli lično iskustvo – rekao je Srdić.
Poseban fokus kampanje stavljen je na period maturskih proslava, kada su, kako upozoravaju organizatori, mladi skloniji rizičnom ponašanju, uključujući vožnju pod uticajem alkohola.
V. d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje i član Saveta za bezbednost saobraćaja grada, Dragana Sretenović, naglasila je da je cilj ovakvih akcija da se kod mladih razvije svest o odgovornom ponašanju.
- Pored polaganja ispita zrelosti, važno je da mladi pokažu i odgovornost u saobraćaju. Ova kampanja upravo tome služi – rekla je Sretenović.
Da tema nije bez značaja potvrđuju i sami maturanti. Učenik Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“, Danijel Papić, smatra da je važno govoriti o realnim posledicama.
- Mladi često misle da su to lake povrede, a ne shvataju koliko malo nepažnje može da utiče na ceo život – rekao je on.
Organizatori poručuju da je cilj kampanje jasan – da se broj saobraćajnih nezgoda među mladima smanji i da maturanti svoje proslave završe bez posledica koje mogu trajati ceo život.
