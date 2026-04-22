U Loznici su od jutros ponovo topli radijatori iako je pre sedam dana zvanično završena grejna sezona koja kalendarski treba da traje do 15. aprila. Iz JKP ''Toplana'' je potvrđeno da će zbog zahlađenja, a pre svega nižih jutarnjih temperaturama, grejanja biti i sutra, dok se od petka očekuju nešto više temperature i kratka stabilizacija vremena.

Međutim početkom naredne sedmice, sve do srede ponovo se očekuju svežija jutra pa će verovatno ponovo biti "paljene" kotlarnice.

- Danas i sutra će radijatori biti topli, a verovatno i početkom naredne sedmice, ali ćemo, kao i uvek, naš rad usklađivati sa vremenskim prilikama. Prema gradskoj odluci preduzeće je obavezno da greje ako je tri dana uzastopno prosečna temperatura 12 stepeni, ili niža. Sada to nije tako, ali uz jutarnje temperature od 5 do 8 stepeni sigurno je prijatnije kada korisnici osete toplije radijatore – kažu iz "Toplane".