Mešteni Meljanice kod Kraljeva, već danima pokušavaju da se izbore sa krdom konja koje je, kako kažu, sa Stolova sišlo u njihovo selo pre oko mesec dana. Prave štetu i neretko izazivaju strah kod pojedinih meštana, koji od nadležnih u lokalnoj samoupravi traže da reše problem.

Ovo je prizor koji bi mnogima izmamio osmeh na lice. Ali meštani Meljanice, na žalost, ne mogu da dožive isto osećanje. Jer, kažu, konji dolaze čak i pred njihove pragove.

“Ima već mesec dana kako grupa konja od nepoznatog vlasnika, znači nije vlasnik odavde niko, dolazi ovde i prave štetu tako što vrše nuždu, što balježaju, što pasu, što rasteruju našu stoku, što gaze, izgaze sve”, kaže Vasilije Čamagić, iz Meljanice kod Kraljeva.

Foto: Screenshot RTS

“Konji su bili ovde po voćnjaku i ovude svuda i ja treba da prskam ovo sa insekticidom posle šljive i travu i oni mogu da da dođu i da se potruju”, navodi Miodrag Glišović iz Meljanice kod Kraljeva.

“Dolazili su gore kući, mene je strah, ja još kao dete imam strah od tih konja. Kao što može da se i vidi to su krupni konji. Ja živim sama na tom brdu, ja nemam nikog tu, mene niko ne može lako ni da nađe”, navodi Milena Bulatović iz Meljanice kod Kraljeva.

Meštani Mreljanice sa kojima smo razgovarili jednoglasni - konji su sišli sa Stolova, gde na padinama blizu vrha slobodne trče cele godine i uglavnom izazivaju oduševljenje ljubitelja prirode i planinarenja.

“To su vlasnika konji koji su oterani na pašu i oni sad silaze ozgo za mlađom travom”, kaže Miodrag Glišović iz Meljanice kod Kraljeva.

“Par puta smo ih vraćali, međutim oni ponovo dođu”, kaže Vasilije Čamagić iz Meljanice kod Kraljeva.

Kako ne mogu da utvrde ko je vlasnik, obratili su se komunalnoj miliciji koja ih je uputila na inspekciju.

“I molim vlasnika da se ovo jednom reši. Molim nadležne službe koje su zadužene za to da nam iz ovog sela, jer tu ima i starih i mladih i dece, da to maknu”, kaže Milena Bulatović iz Meljanice kod Kraljeva.

U jednačini odogovrnosti više je poznatih od meštana, vlasnika živtinja i inspekcijskih službi. Jer tokom godina su konji na Stolovima postali brend te planine, koji kao takav promoviše i Turistička organizacija Kraljeva. Zato treba pronaći način da to i ostanu, ali da zbog toga ne trpe meštani i njihova domaćinstva na obrnocima Stolova.