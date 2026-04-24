U susret Danu planete Zemlje, Poljoprivredna škola sa domom učenika iz Futoga pokazala je kako obrazovanje može izgledati kada se izađe iz okvira učionice i spoje kreativnost, ekologija i zajedništvo.

Ova škola bila je domaćin posebnog programa koji je okupio ne samo lokalne učenike, već i goste iz Beograda i Subotice, čime je inicijativa dobila širi značaj.

Kroz raznovrsne radionice, učenici su imali priliku da na praktičan i zanimljiv način uče o očuvanju životne sredine, ali i o važnosti prijateljstva i saradnje. Susret vršnjaka iz različitih sredina dodatno je obogatio celokupno iskustvo, otvarajući prostor za razmenu ideja i nova poznanstva.

Dan planete Zemlje u Futogu Foto: Kurir/T.M.

Poseban akcenat stavljen je na kreativno izražavanje. Kroz umetnost, učenici su prikazivali svoj doživljaj prirode, stvarajući radove inspirisane svetom koji ih okružuje. Ovakav pristup ne samo da razvija ekološku svest, već i podstiče empatiju i osećaj odgovornosti.

Program je osmišljen tako da poveže edukaciju i razvoj socijalnih veština, jer upravo kroz iskustvo i zajednički rad mladi najlakše usvajaju važne vrednosti.

Ovaj događaj pokazuje da škola može biti mnogo više od mesta za učenje — može postati prostor gde se grade ideje i odnosi koji oblikuju budućnost.

