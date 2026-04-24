UVAC – Beloglavi sup Stoja, koji je izlegao 2024. godine u Specijalnom rezervatu prirode Uvac, vratio se u svoju matičnu koloniju nakon dve godine lutanja širom Balkana.

Kako je saopštila Fondacija za zaštitu ptica grabljivica, ova jedinka je ubrzo nakon izleganja napustila rodni kraj, a zahvaljujući satelitskom odašiljaču koji nosi na leđima, stručnjaci su sve vreme pratili njegovo kretanje u realnom vremenu.

Tokom svog dvogodišnjeg putovanja, Stoja je preleteo veliki deo Balkanskog poluostrva, a njegov povratak na Uvac ocenjen je kao izuzetno značajan za ovu vrstu.

– Nadamo se da će se Stoja ponovo nastaniti na Uvcu i da će u narednim godinama formirati svoje gnezdo – navode iz Fondacije za agenciju RINA.

Povratak ove ptice dodatno potvrđuje značaj rezervata Uvac kao jednog od ključnih staništa beloglavih supova u regionu, ali i uspešnost programa praćenja i zaštite ove ugrožene vrste.

Stručnjaci ističu da će praćenje Stojinog kretanja biti nastavljeno i u narednom periodu, kako bi se prikupili dodatni podaci o migracionim rutama i ponašanju ovih ptica u prirodi.