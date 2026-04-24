UVAC – Beloglavi sup Stoja, koji je izlegao 2024. godine u Specijalnom rezervatu prirode Uvac, vratio se u svoju matičnu koloniju nakon dve godine lutanja širom Balkana.

Kako je saopštila Fondacija za zaštitu ptica grabljivica, ova jedinka je ubrzo nakon izleganja napustila rodni kraj, a zahvaljujući satelitskom odašiljaču koji nosi na leđima, stručnjaci su sve vreme pratili njegovo kretanje u realnom vremenu.

Tokom svog dvogodišnjeg putovanja, Stoja je preleteo veliki deo Balkanskog poluostrva, a njegov povratak na Uvac ocenjen je kao izuzetno značajan za ovu vrstu.

– Nadamo se da će se Stoja ponovo nastaniti na Uvcu i da će u narednim godinama formirati svoje gnezdo – navode iz Fondacije za agenciju RINA.

Povratak ove ptice dodatno potvrđuje značaj rezervata Uvac kao jednog od ključnih staništa beloglavih supova u regionu, ali i uspešnost programa praćenja i zaštite ove ugrožene vrste.

Stručnjaci ističu da će praćenje Stojinog kretanja biti nastavljeno i u narednom periodu, kako bi se prikupili dodatni podaci o migracionim rutama i ponašanju ovih ptica u prirodi.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaRetko viđena scena zimi: Beloglavi supovi snimljeni u Pribojskoj banji, snimak koji je oduševio mreže (VIDEO)
0630shutterstock-570275911.jpg
SrbijaNAŠA RAJKA STIGLA DO EGIPTA! Od polaska sa rodnog Uvca preletela pola sveta, neverovatna priča beloglavog supa iz Srbije (FOTO)
1742124028_nova-varos-rezervat-beloglavi-supovi-fotorina2.jpg
SrbijaKRALJ SRPSKOG NEBA NAĐEN U IRAKU: Beloglavi sup na 2.300 km od Srbije u teškom stanju (FOTO)
1736337096_foto-ug-jadovnik-printsrkin.jpg
SrbijaNEVEROVATAN PRIZOR NAD BREZOVCIMA Gospodar neba se nakon težeg oporavka ponovo našao među oblacima (VIDEO)
1575548171250445-1555848800dobrilafotorina-f.jpg