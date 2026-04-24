Prema informacijama koje je saopštila Uprava granične policije, na graničnom prelazu Batrovci trenutno se beleži čekanje od oko četiri sata za teretna vozila na izlazu iz zemlje. Ostali granični prelazi u Srbiji, međutim, rade bez većih zastoja, a saobraćaj se odvija nesmetano za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja, a putnici mogu računati na brzu i efikasnu naplatu putarine. Auto-moto savez Srbije (AMSS) izveštava da su svi auto-putevi u zemlji otvoreni i uobičajeno funkcionišu.

AMSS savetuje vozačima da prate stanje na graničnim prelazima i auto-putevima, kako bi se na vreme informisali o mogućim zadržavanjima i izbegli gužve na putu.

