Slušaj vest

U Vranju je u Sportskoj hali otvoren četvrti po redu Sajam obrazovanja. Prijavljeno je, prema najavi, 17 učesnika na blizu 20 paviljona. Sajam obrazovanja organizovan je pod pokroviteljstvom grada.

Pred osnovcima i srednjoškolcima sa teritorije grada Vranja predstavljeni su obrazovni profili srednjih škola, kao i visokoškolske ustanove različitih profila na kojima će budući akademci studirati i sticati znanje za odabrano zanimanje.

Sajam je otvorio gradonačelnik dr Slobodan Milenković. On je istakao da je sajam jedinstvena mogućnost za dobijanje smernica i informacija o obrazovnim profilima, studijskim programima, kao i veštinama koje nude obrazovne ustanove na teritoriji grada Vranja.

- Ovo je i prilika da u neposrednom razgovoru sa prosvetnim radnicima dobijete što više detalja, koji vam mogu pomoći da napravite pravi izbor u skladu sa vašim ambicijama i sposobnostima. I zbog toga iskoristite ovu izuzetnu šansu, jer vam se mogu otvoriti nove mogućnosti koje možda niste razmatrali, a koje vas mogu usmeriti da donesete ispravnu odluku o nastavku školovanja. Neka vam ovaj sajam bude podsticaj da istražujete i postavite jasne ciljeve ka pronalaženju pravog puta koji odgovara vašim interesovanjima i talentima. Želim vam da izaberete ono što vas pokreće i inspiriše i nastavite da stremite ka vrhu. Uz dobro obrazovanje i vaše zalaganje, siguran sam da uspeh neće izostati - rekao je gradonačelnik dr Milenković.

1/7 Vidi galeriju Sajam obrazovanja u Vranju Foto: Kurir/T.S.

- Tu smo da predstavimo Univerzitet EDUCONS iz Sremske Kamenice, prvenstveno Fakultet poslovne ekonomije. Vršimo upis za osnovne i master akademske studije. Imamo informator i postere gde je istaknuto zvanje koje dobijaju po završetku fakulteta. Istaknuti su predmeti i sve ono što je bitno za kasnije kada je ovo zanimanje u pitanju - kaže za Kurir Marija Dimitrijević, koordinator konsultativnog centra Vranje.

Jelena Aleksandrov je na Sajmu obrazovanja ispred Akademije tehničko-vaspitnih strukovnih studija, odsek Vranje. Jelena napominje zašto je održavanje Sajma obrazovanja važno za opredeljenje srednjoškolaca za dalju budućnost.

- Važan je dan, pogotovo kada se srednjoškolci opredeljuju za dalju budućnost, čime će se u budućnosti baviti, kojim poslom. Znam kako je bilo meni kad sam ja bila srednjoškolac, u razmišljanju šta je bolje, šta nije, i u tome je stvar – da se dobro informišete - uz osmeh ističe Jelena.

Osnovci sa kojima je razgovarao novinar Kurira zainteresovani su za Tehničku školu, smer saobraćaj.

Matija, Vukašin, Andrej i Lazar, na pitanje da li su uspeli da prikupe informacije za upis, odgovaraju:

- Opredelili smo se za smer Tehničar drumskog saobraćaja. Pa jesmo, uspeli smo da se informišemo, važno nam je za upis u željenu srednju školu. Nismo se predomislili - zaključuju sagovornici Kurira.

Učesnici Sajma obrazovanja su Privredna komora Srbije, Akademija tehničko-vaspitnih strukovnih studija Niš – odsek Vranje, Odeljenje Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta u Vranju, Pedagoška akademija, Fakultet za industrijski menadžment, ŠOSO "Vule Antić", Dom učenika, Regionalni inovacioni startap centar, Srednja poljoprivredno-veterinarska škola "Stevan Sinđelić", Tehnička škola, Ekonomsko-trgovinska škola, Hemijsko-tehnološka škola, Medicinska škola "Dr Izabel Emsli Haton", Gimnazija "Bora Stanković", Muzička škola "Stevan Mokranjac", Kulturno-obrazovni centar i Ekonomski fakultet Subotica, odeljenje u Bujanovcu.