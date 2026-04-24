U trenutku kada se traže nova rešenja za ravnomerniji regionalni razvoj, Priboj će 21. maja postati centralno mesto dijaloga o budućnosti jednog od razvojno najizazovnijih, ali i najperspektivnijih delova Srbije. U organizaciji Privredne komore Srbije, Limski forum Priboj 2026 okuplja donosioce odluka, privredu, međunarodne partnere i stručnu javnost sa jasnim ciljem – da se razgovor o razvoju pretoči u konkretne, primenljive mere.

Foto: Marko Janjušević

Pod sloganom „Nova šansa za održivi razvoj: ekonomija, preduzetništvo i ekologija“, forum otvara ključna pitanja: kako aktivirati neiskorišćene potencijale regiona, kako ojačati lokalnu privredu i kako stvoriti uslove da mladi ostanu i razvijaju svoje poslovne ideje upravo u ovom delu Srbije. Kroz tematske panele i razgovore sa predstavnicima institucija i kompanija, učesnici će razmatrati institucionalni okvir za razvoj, mogućnosti internacionalizacije poslovanja, kao i ulogu mladih kao pokretača promena. Poseban fokus biće na realnim, kratkoročno sprovodivim rešenjima koja mogu doneti vidljive rezultate već u narednom periodu.

Dodatnu težinu forumu daje njegova regionalna dimenzija – potencijal da poveže Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu kroz zajedničke inicijative u slivu reke Lim, čime ovaj događaj prevazilazi lokalni značaj i postaje platforma za širu ekonomsku saradnju. Limski forum u Priboju nije samo još jedan skup – već pokušaj da se razvoj regiona sagleda iz nove perspektive i da se, kroz konkretne zaključke i preporuke, napravi iskorak ka održivijoj i konkurentnijoj budućnosti.

