LOZNICA – Šezdesetdvogodišnjeg Ž. P. iz Loznice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, uhapsili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, u saradnji sa republičkom vodnom, poljoprivrednom, inspekcijom za zaštitu životne sredine i službenicima Zavoda za zaštitu prirode.

Foto: Mup

Kako se sumnja, on je, bez dozvola nadležnih organa i suprotno Rešenju republičke vodne inspekcije, organizovao eksploataciju i separaciju mineralnih sirovina, peska i šljunka, u priobalju reke Drine i Jadar u mestu Lešnica, čime je stvorio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i na taj način oštetio životnu sredinu, saopštio je danas MUP.