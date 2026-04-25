Slušaj vest

LOZNICA – Filmski stvaraoci Pantelići iz Gornjih Brezovica, u krupanjskoj opštini, ne umeju iz Velike Plane da se vrate bez nagrade, a nova je stigla sa večeras završenog 21. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ''Zlatna buklija'' u tom mestu.

Za etnološki film ''Aran'' prvu nagradu ''Zlatna buklija'' dobio je reditelj Milan Pantelić i nastavio niz uspešnih učestvovanja na ovoj filmskoj smotri.

- Sigurno je velika čast biti nagrađen u tako jakoj konkurenciji, na tako značajnom festivalu u Velikoj Plani, gde smo i minulih godina imali uspeha. Sada je nagrađen naš etnološki film ''Aran'' koji smo snimali selu Velika Reka, u opštini Mali Zvornik. Reč je o mašini koja je proizvedena u bivšoj Jugoslaviji još 1949. godine, a koristila se za vršaj, seču drva, izbacivanje vode na velike visine i slično. Nagrada je osvojena u konkurenciji više od 300 filmova, a i kao i sve prethodne posvećena je mom ocu Dobrivoju Panteliću, koji od pre šest godina nije sa nama, a koji je počeo sa snimanjem etnoloških filmova po Rađevini, Jadru, Azbukovici i Podrinju, pre pre više od pola veka, sa mojom majkom Dobrilom.

Novo priznanje Pantelićima u Velikoj Plani

U Velikoj Plani smo uvek dobro prolazili sa našim filmovima, a ovo je veliki podstrek za naš dalji rad – kazao nam je večeras Milan koji je prošle godine sa Dobrilom dobio Gran-pri Zlatna buklija za šest filmova iz serijala ''Razgovori pokraj puta''.

Podsetimo, Dobrivoje i Dobrila Pantelić su jedini amaterski filmski stvaraoci sa prostora nekadašnje SFRJ dobitnici plakete Jugoslovenske kinoteke, imaju pregršt nagrada i na hiljade sati snimljenog materijala, više od 500 dokumentarno igranih filmova i kratkih priča. Njihovi filmovi više puta su emitovani na RTS-u, a za svoje stvaralaštvo dobili su više od sto nagrada na domaćim, ali i festivalima u inostranstvu. Pantelići ne prestaju kamerom da beleže priče iz Rađevine i susednih krajeva na radost njihove publike, ali i stručnjaka koji se bave našim običajima, verovanjima i kulturom, stvarajući neprocenjivu riznicu sećanja za buduća pokoljenja.