Na 21. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija" u Velikoj Plani bilo je više od 300 dokumentarnih filmova iz zemlje i inostranstva Slađan Stojanović autor je i reditelj više desetina dokumentarnih filmova, nagrađivanih na mnogim festivalima u svetu i kod nas. Osnivač je Međunarodnog festivala dokumentarnog filma "Dokument" koji se održava u Vranju od 2006. godine. 

Foto: (Fotografije iz filma) autor Slađan Stojanović

Nagrada, Sladjan Stojanović, film "Žudnja (Đurđevdanske mantafe)" autor i reditelj dokumentarnih filmova, Slađan Stojanović, dobio je prvu nagradu za televizijski pristup na 21. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija" u Velikoj Plani, za film "Žudnja (Đurđevdanske mantafe)".

Stojanovićev novi dokumentarni film "Žudnja (Đurđevdanske mantafe) ", u proizvodnji Dopisništva RTS-a u Vranju, govori o narodnom običaju za Đurđevdan u starom Vranju, poznatom kao "mantafe". Dan počinje okupljanjem devojaka koje izgovaraju stihove ili izraze, želje vezane za budućnost. Običaj izgovaranja "mantafa" se danas izgubio, ali su ostala svedočanstva o njima u delima Borisava Stankovića. 

Ne propustiteSrbija"KAD SAM POČINJAO, NIŠTA NISAM ZNAO" NAJBOLJI BUREK U SRBIJI PRAVI - SREMAC! Mladi pekar iz Sremske Mitrovice Zef Joza Kajtazi buregdžija broj 1 na Pekarijadi
Pekarijada.jpg
SrbijaDOM ZDRAVLJA BLACE NAJBOLJI U SRBIJI: Toj ustanovi data prosečna ocena 7. 37 od 156 domova zdravlja u Srbiji
DOM ZDRAVLJA BLACE.JPG
SrbijaSNAŽNA PODRŠKA SVAKOJ ŽENI DA STANE NA SVOJE NOGE Ministarka Tatjana Macura posetila Trstenik (FOTO)
Ministarka Tatjana Macura posetila Trstenik.jpg
SrbijaPUTEVI SRBIJE O STANJU NA PRELAZIMA Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju do tri sata
shutterstock_207169948.jpg