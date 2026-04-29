Na 21. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija" u Velikoj Plani bilo je više od 300 dokumentarnih filmova iz zemlje i inostranstva Slađan Stojanović autor je i reditelj više desetina dokumentarnih filmova, nagrađivanih na mnogim festivalima u svetu i kod nas. Osnivač je Međunarodnog festivala dokumentarnog filma "Dokument" koji se održava u Vranju od 2006. godine.

Foto: (Fotografije iz filma) autor Slađan Stojanović

Slađan Stojanović, autor i reditelj dokumentarnih filmova, dobio je prvu nagradu za televizijski pristup na 21. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija" u Velikoj Plani, za film "Žudnja (Đurđevdanske mantafe)".

Stojanovićev novi dokumentarni film "Žudnja (Đurđevdanske mantafe) ", u proizvodnji Dopisništva RTS-a u Vranju, govori o narodnom običaju za Đurđevdan u starom Vranju, poznatom kao "mantafe". Dan počinje okupljanjem devojaka koje izgovaraju stihove ili izraze, želje vezane za budućnost. Običaj izgovaranja "mantafa" se danas izgubio, ali su ostala svedočanstva o njima u delima Borisava Stankovića.

