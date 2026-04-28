Slušaj vest

LOZNICA – Stodvadeseta godišnjica od rođenja i 33 godine od smrti Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika u Prvom svetskom ratu obeležene su prigodnom svečanošću i polaganjem venaca kod njegovog spomenika u Parku breza u Loznici. Vence su položili predstavnici Vlade Srbije, Vojske Srbije, Grada Loznice, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', lozničkog SUBNORA, Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, i Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine ''Loznički odred'', a onda se obratio državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ninoslav Jovanović.

- Arčibald Rajs je rekao da je Momčilo Gavrić, kojim slučajem francuski vojnik, imao bi na Jelisejskim poljima spomenik. Treba da radimo na tome da ovo postane tradicija, da ubuduće bude državna ceremonija, zato što Momčilo Gavrić to zaslužuje, građani Srbije to zaslužuju. Kultura sećanja je nešto što definiše jedan narod. Ako ne pamtimo, postoji opasnost da nestanemo. Moramo da se sećamo, to radi naše ministarstvo, Vlada Srbije, a na tome insistira i predsednik naše države, i to je nešto što jeste važno. Treba da se sećamo, treba da znamo za Momčila Gavrića, da izučavamo u školama ono što je naša tradicija, istorija, ono što spada u kulturu sećanja. Zato jeste važno da imamo danas ovoliki broj dece i građana ovde – kazao je Jovanović.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Jugovića Loznica je zavičaj velikana, Vuka, Bogićevića, Cvijića, Miće Popovića, ali posebnu emociju ima prema Momčilu Gavriću.

1/8 Vidi galeriju Svečanost u čast najmlađeg vojnika Velikog rata u Loznici Foto: T. Ilić

- Danas se još jednom poklanjamo vojniku koji je po uzrastu bio mali, ali vojniku velikog i hrabrog srca, velikih dela, našem Momčilu Gavriću, najmlađem podoficiru Velikog rata. Momčilo je simbol stradanja Srbije, simbol jedne generacije koja je prerano i prisilno stasala, ali i simbol ponovnog oporavka i podizanja Srbije iz pepela. Iz njegove sudbine, kao i sudbina hiljada drugih, moramo izvući pouke, jer oni koji su počinili zločin nad Momčilovom porodicom taj zločin su ponovili nad srpskim narodom i 1941. i 1995. i pitanje je, da im se ukaže prilika, da li bi to opet učinili. Važno je negovati kulturu sećanja i mi ćemo na tome raditi, izvlačićemo pouke iz prošlosti, osvetljavati te činjenice jer samo tako možemo graditi lepšu budućnost za potomke – kazao je Jugović i naglasio da je Gavrićeva rodna kuća obnovljena i biće uvrštena u turističku ponudu Loznice.

O ''sinu Drinske divizije'' govorio je Stefan Vilić, kustos istoričar Muzeja Jadra, a u umetničkom programu nastupili su Etno-grupa ''Lozice'' i guslar Milutin Đuričić. Gavrić je rođen je 1. maja 1906. u Trbušnici, kod Loznice, a kada su mu austrougarski vojnici u avgustu 1914. pobili porodicu pridružio se Drinskoj diviziji. Prošao je sva ratišta, od Cera preko Gučeva i Kolubarske bitke, prešao Albaniju i stigao do Krfa. Bio je najmlađi kaplar na svetu, ranjen je u proboju Solunskog fronta, a Vojvoda Živojin Mišić ga je unapredio pa je kao dvanaestogodišnjak imao čin podnarednika. Posle rata je završio gimnaziju u Engleskoj da bi se 1921. godine vratio u Beograd gde je živeo sve do 28. aprila 1993. kada je u 87. godini preminuo.