Slušaj vest

Eparhija niška obavestila je javnost da se u utorak, 28. aprila 2026. godine, upokojio protojerej-stavrofor Slobodan Petrović, umirovljeni dugogodišnji arhijerejski namesnik toplički i paroh treće prokupačke parohije.

Protojerej-stavrofor Slobodan Petrović rođen je 25. septembra 1960. godine u selu Jablanica, kod Kruševca, u porodici Milivoja i Spasene Petrović. Nakon završene osnovne škole, upisao je Bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, koju je završio školske 1980/81. godine.

U brak sa suprugom Evicom Lukić stupio je 22. jula 1984. godine u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u rodnom mestu. U čin đakona rukopoložen je 21. septembra iste godine u manastiru Rođenja Presvete Bogorodice u Visočkoj Ržani, rukom tadašnjeg episkopa niškog Irineja, dok je već dva dana kasnije rukopoložen u sveštenički čin u Sabornom hramu u Nišu.

Svoju svešteničku službu započeo je u selu Veliko Bonjince, gde je proveo godinu dana, nakon čega je 1985. godine postavljen na treću prokupačku parohiju, na kojoj je ostao sve do odlaska u penziju.

Tokom dugogodišnje službe odlikovan je brojnim crkvenim priznanjima – zvanjem protonamesnika 2011. godine, činom protojereja 2013. godine, a iste godine postavljen je i za arhijerejskog namesnika topličkog. Na praznik Prokopovdan 2017. godine odlikovan je pravom nošenja naprsnog krsta.

Njegovim odlaskom Eparhija niška i verni narod Toplice izgubili su dugogodišnjeg pastira i posvećenog sveštenika, koji je decenijama služio svojoj zajednici.