Svake godine u aprilu i oktobru Crveni krst Vranje organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi sa srednjoškolcima u Vranju.

U sredu je akcija organizovana u Gimnaziji "Bora Stanković" u tom gradu i trajala je od 9 do 14 časova u prostorijama škole.

Krv su dali učenici, profesori i građani. Do podneva je bilo više od 60 davalaca, među kojima su i oni koji su danas prvi put dali krv.

Humani gest i zajednička akcija vranjskih gimnazijalaca i Crvenog krsta Vranje imaju za cilj da podstaknu mlade na dobrovoljno davalaštvo.

- Najvažnija stvar je da krenu odavde, to je srednja škola. To im je prvo davanje pa onda krenu posle na fakultete počnu da rade i onda i dalje daju krv. Kad krenu onda to ide. Da uđu u grupu humanih ljudi to je najvažnije - ističu iz Crvenog krsta Vranje.

Doktor Boban Simonović iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu danas je bio uz davaoce tečnosti koja život znači.

- Zadovoljni smo današnjom akcijom ovde u gimnaziji. Više od 50 ljudi od jutros je već bilo i dalo krv. Akcija je još uvek u toku tako da očekujemo još davalaca. Ono što je značajno I što bih istakao bio je značajan broj i novih davanja. To su ljudi koji su po prvi put danas dali krv na taj način zapravo povećavamo broj novih davalaca i obezbeđujemo dovoljne i stabilne količine krvi za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema - ističe dr Simonović.

Na pitanje koje su krvne grupe u ovom trenutku u deficitu, odgovara:

- Svaka krvna grupa je dobrodošla. Niški zavod raspolaže stabilnim količinama I rezervama krvi RH negativne jedinice su u blagom deficitu, tako da su nam pogotovo RH negativni davaoci dobrodošli - ističe Boban Simonović iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu.

Ko može dati krv

Doktor objašnjava ko i kada može dati krv.

- Krv može dati svaka punoletna osoba od 18 do 65 godina. Evo danas smo na akciji u gimnaziji imali smo zainteresovane učenike koji na žalost još uvek nisu punoletni tako da pre 18. godine krv se ne može dati. Od 18 do 65 godina i bitno je da osoba bude zdrava, odmorna, naspavana i da je nešto pojela pre davanja krvi - poručio je.

Na pitanje da li mogu i oni koji su pod nekom terapijom zbog hroničnih bolesti, ali i zbog virusnih ili bakterijskih infekcija biti davaoci, doktor Simonović objašnjava:

- Virusne I bakterijske infekcije isključuju davalaštvo u tom trenutku I u određenom vremenskom periodu nakon infekcija, ali sve to se procenjuje od davaoca do davaoca spram pojedinačnog slučaja. Tu uvek postoji lekarski pregled pre samog davanja krvi. Svaka osoba koja dođe da da krv, bilo da prvi put dolazi ili 101. put, prvo popunjava upitnik potom prolazi zdravstveni pregled gde se procenjuje da li može da da krv. Što se tiče ovih nekih hroničnih bolesti dosta je ljudi koji su hipertoničari na žalost u ovom savremenom dobu u kome živimo. Ta terapija uglavnom ne isključuje davalaštvo to jest ljudi mogu dati krv sa terpijom za hipertenziju, ali od leka do leka i od slučaja do slučaja se vrši individualna procena. Lekar odlučuje na osnovu anamneze, popunjrnog upitnika i razgovora sa davaocem - rekao je.

Među dobrovoljnim davaocima krvi su gimnazijalci Petar, Danica i Veljko, učenici četvrte godine vranjske gimnazije. Ovo im je prva akcija i prvi put daju krv.

- Odlučio sam da dam krv zato što hoću da učinim neko dobro delo - objašnjava Petar.

- Želela sam nešto humano da uradim - ističe Danica.

- Da pomognemo drugima - kaže Veljko.