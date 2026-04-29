Naš narod je uvek bio domišljast i sklon improvizaciji u svakoj prilici. Tako je jedan Lozničanin po današnjem kišnom danu demonstrirao kako se može hodati po kiši, ići ispod kišobrana, a imati slobodne obe ruke.

Obično je kada je kiša teško nešto nositi, ulaziti u objekte, i slično raditi, jer je jedna ruka uvek zauzeta nošenjem kišobrana, ako ste već sa sobom poneli ambrel. Da se može ostati suv, imati kišobran a pritome i obe ruke potpuno slobodne on je pokazao lako primenjivim rešenjem. Otvoren kišobran je nekako stavio ispod dukserice, zaglavio ga da bude stabilan i tačno iznad glave, i krenuo u šetnju lozničkim ulicama.

Nosi kišobran, a ruke slobodne Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Ne kisne, ostavljajući slobodne ruke, da se sa nekim pozdravi, nešto ponese, i uradi šta mu je već potrebno, bez onog ometajućeg faktora zvanog kišobran u ruci.

Jednostavno, praktično i, što bi rekli mladi, baš onako ''kul''.