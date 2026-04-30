Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na putu od Ovčar Banje ka vidikovcu na Kablaru, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja u periodu od ponedeljka, 4. maja, do četvrtka, 7. maja.

- Saobraćaj će biti obustavljen svakodnevno u terminu od 9 do 17 časova, na deonici dugoj 1.513 metara, gde se izvode radovi na asfaltiranju, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Dodaju da se obustava uvodi radi bezbednog i efikasnog izvođenja radova, kao i zaštite učesnika u saobraćaju i radnika na terenu.

Nadležni apeluju na vozače da koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju tokom trajanja radova.