Dodaju da se obustava uvodi radi bezbednog i efikasnog izvođenja radova, kao i zaštite učesnika u saobraćaju i radnika na terenu.
PUT ĆE BITI KAO PISTA! Asfaltira se put do "kablarske balerine", čuda od stakla na Kablaru! Saobraćaj se obustavlja od 4. do 7. maja
Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na putu od Ovčar Banje ka vidikovcu na Kablaru, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja u periodu od ponedeljka, 4. maja, do četvrtka, 7. maja.
- Saobraćaj će biti obustavljen svakodnevno u terminu od 9 do 17 časova, na deonici dugoj 1.513 metara, gde se izvode radovi na asfaltiranju, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.
Dodaju da se obustava uvodi radi bezbednog i efikasnog izvođenja radova, kao i zaštite učesnika u saobraćaju i radnika na terenu.
Nadležni apeluju na vozače da koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju tokom trajanja radova.
Kurir.rs/RINA
