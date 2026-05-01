U Nišu se u ovom periodu intenzivno sprovode radovi na sanaciji ulica i uređenju javnih površina, a iz Direkcije za izgradnju Niša navode da je do sada zakrpljeno oko 1.400 udarnih rupa, uz nastavak radova i nakon praznika.

Paralelno sa sanacijom oštećenja na kolovozu, u toku je i rekonstrukcija Voždove ulice, gde se trenutno izvodi treća faza radova. Nakon prvomajskih praznika počeće četvrta faza, koja obuhvata deonicu od Prvomajske do Crvenog pevca. Prema planu, svi radovi trebalo bi da budu završeni do 15. maja, a saobraćaj za to vreme funkcioniše nesmetano.

V.d. direktora Direkcije za izgradnju grada Saša Tasković ističe da su radovi pojačani zbog problema na koje su građani ukazivali prethodne godine. Kako navodi, ekipe su podeljene tako da jedna radi u seoskom, a druga u gradskom području, dok se intervencije u hitnim slučajevima rešavaju u najkraćem roku. Danas se, između ostalog, radi u Borskoj, Gornjomatejevačkoj i na putu ka Kameničkom visu, uz očekivanje da će sve biti spremno za prvomajske praznike.

U okviru aktuelnih radova izvode se i intervencije na više lokacija u gradu, uključujući trotoare u Voždovoj ulici kod Kliničkog centra u Ulici Mihajla Pupina, zatim u Ulici Svetlane Velmar-Janković, kao i u Gornjem Komrenu u Ulici Jovana Bogosavljevića. Radi se i biciklistička staza od Niške Banje do Broja 6, kao i radovi u Grčkoj ulici na Panteleju.

Ove godine, kako navodi Tasković, poseban akcenat stavljen je na uređenje međublokovskog prostora, za šta je pristiglo još oko 100 zahteva građana. U saradnji sa JKP "Mediana" uređuju se zelene i zajedničke površine, a do sada su završeni radovi u delovima Knjaževačke ulice i Bulevara dr Zorana Đinđića, kao i u Čairskoj i Čemerničkoj ulici. U planu je i uređenje Ulice Dragiše Cvetkovića, poznate kao "kineska četvrt".

Pored tekućih radova na sanaciji, Direkcija za izgradnju Niša radi i na pripremi novih projekata. Kako je najavljeno, u fazi projektovanja nalazi se 50 ulica, dok je za 10 već obezbeđena lokacijska dokumentacija. Radovi se finansiraju iz programa redovnog održavanja, za koji je ove godine izdvojeno oko 300 miliona dinara.