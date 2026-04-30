Prvomajski praznik mnogi praznuju urankom u prirodi uz neizostavno roštiljanje, a iz Sektora za vanredne situacije MUP-a u Šapcu apeluju na građane da tom prilikom budu obazrivi i poštuju Zakon o zaštiti od požara. Dodatni oprez sprečiće izazivanje požara, uništavanje prirode, ali i ugrožavanje života. Prema rečima Ivana Spajića, načelnika šabačkog Odeljenja za vanredne situacije, zabeležen je trend rasta broja požara na otvorenom na području Mačvanskog okruga.

- Imali smo pre tri godine 530 ovih požara (deset u šumama), 2024. bilo ih je 667 (33 u šumama), a lani 688 požara na otvorenom prostoru (25 u šumama). Od početka 2026. zabeleženo je 198 požara na otvorenom, od toga 11 u šumama. Iz godine u godinu je trend rasta broja požara na otvorenom i na teritoriji Grada Loznice. Tokom 2023. je zabeležen 121 ovakav požar (šest u šumama), naredne je bilo 156 takvih požara (osam u šumama), prošle godine 149 (tri u šumama) dok je, do sada, u ovoj. zabeleženo 56 požara na otvorenom prostoru, od toga dva u šumama. Znajući da naši građani za prvomajske praznike rado izlaze u prirodu i uglavnom pripremaju hranu uz vatru i na vatri, apelujemo na građane da budu odgovorni i poštuju zakon, veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a da ukoliko primete požar, o tome odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 – rekao je Spajić.

Ministarstva unutrašnjih poslova građane podseća da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima. U slučaju nepoštovanja ovih zakonskih odredaba zaprećene su i propisane novčane kazne. One se za fizička lica kreću od 10.000 do 50.000 dinara, za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara.