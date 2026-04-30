Slušaj vest

Za više novih statua Loznica je postala bogatija od četvrtka posle podne, samo što one nisu napravljene od mermera, bronze i sličnih materijala i nisu mirovale. Naprotiv bile bi na jednom mestu, a onda se pomerile jer je reč o učesnicima šestog Međunarodnog festivala živih statua koji sada, već tradicionalno, u ovo doba godine organizuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL).

Ovoga puta da uvesele Lozničane došle su, osim domaćih i statue iz Portugala, Izraela i Nemačke sa kojima su i mladi i stari uradili bezbroj fotki. Kristijan al Drubi, koji je i ovoga puta u Loznicu došao kao koorganizator festivala, kaže da manifestacija raste i svake godine su tu nove statue.

1/11 Vidi galeriju Festival u Loznici Foto: Kurir/T.I.

- Obogatili program, osim živih statua, imamo muziku, koncert, ulične svirače, animacije koja proširuje priču. Imamo statuu koju deca mogu da farbaju i bukvalno su je zatrpala i boje je od glave do pete. Tako da imamo opet originalni program sa zanimljivim gostima. Vidim da ljudi znaju da je sada festival, došlo ih je mnogo više nego pre, puno dece, porodica. Svi su srećni i to je bitno, da su ljudi radosni, da im donesemo nešto novo, da vide kako napolju neki umetnici funkcionišu. Ovo već jeste internacionalni festival koji je prepoznat, ljudi u svetu znaju za nas, zovu, pitaju da učestvuju, tako da napredujemo stalno – kaže on.

Aleksandra Savić, direktorka TOGL, bila je srećna što ih je nebo pogledalo pa se razvedrilo, i mada je bilo prohladno, sasvim dovoljno sunčano da ne pokvari događaj.

- Mislim da Loznica s ponosom može reći da je jedini grad u Srbiji koji organizuje Festival živih statua. Ovo je jedna lepa interakcija između umetnika i performera sa posetiocima i nadam se da će sutra, drugoga dana festivala, u Banji Koviljači biti još bolje – rekla je ona.

Ovoga puta došli su Ladi Lampa, Kejt sa maslačkom, Kip zuba, Sladoled, Duo Karpati, Harfa, Zvezdana noć, inspirisani Van Gogovim delom, Aladin i Bacači noževa. Mnogima su bili interesantni Kip zuba i Aladin, koji je puna dva sata levitirao, a sve su upotpunili ulični zabavljači, brejkdenseri, štulaši. Održane su radionice za decu, crtanje po licu, Minami, volonterka iz Japana, održala je radionicu origamija, a posle zvaničnog otvaranja nastupio je ''Dinamik Music'', kvartet trio električnih violina u pratnji di-džeja, koji svira sve od Vivaldija do Džeksona. Na praznik rada žive statue biće u Banji Koviljači gde će posetioce zabavljati u najlepšem parku Srbije, a biće proglašena i najatraktivnija statua festivala za koju glasaju posetioci oba dana.