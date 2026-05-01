Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U većem delu Srbije vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju.

Ipak, majska jutra često donose maglu i sumaglicu, što smanjuje vidljivost i uslovljava vlažne kolovoze, pa se savetuje dodatni oprez za volanom.

Povodom praznika rada i prvomajskog uranka, mnogi građani dan provode u prirodi, zbog čega je saobraćaj pojačan na putevima koji vode ka izletištima, parkovima, rekama, jezerima i planinama.