Slušaj vest

U sklopu projekta "Loznica pamti 2026." grupa od pedesetak Lozničana otputovala je na Krf gde će učestvovati u obeležavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to grčko ostrvo i 120 godina od rođenja Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika Velikog rata, rodom iz Trbušnice kod Loznice.

Ovo hodočašće organizovalo je Društvo "Miloš S. Milojević", uz podršku Grada Loznice, a Gavrićevi zemljaci boraviće na Krfu do ponedeljka i prisustvovati programima "Dani srpstva na Krfu", koji traju od 29. aprila, u kojima će učestvovati oko tri stotine izvođača, Srba i Grka.

Danas, prvog maja, na dan rođenja "sina Drinske divizije", na Krfu će, kod Srpske kuće, biti postavljena tabla "Momčilo Gavrić – junak sa reke Drine i Drinsko ćoše". U lozničkoj delegaciji je i ultramaratonac i humanista Aleksandar Kikanović, koji će povodom dve značajne godišnjice simbolično istrčati deset krugova oko Kerkire, glavnog grada Krfa, jer je u vreme iskrcavanja srpske vojske najmlađi ratnik Momčilo Gavrić imao deset godina. Trčanje počinje oko 13 časova, a Kikanoviću je ovo drugi put da to čini na ovom ostrvu.

- Ovoga puta ne trčim samo kilometrima, već tragovima onih koji su nas zadužili svojim postojanjem. Svaki korak na Krfu je mali dug našim precima koji su ovde pronašli mir, a nama sačuvali budućnost - poručio je Kikanović, koji je pre dve godine na Krfu, tokom maratona "U čast predaka, za budućnost potomaka", pretrčao nešto više od 150 kilometara u pet etapa i obišao mesta gde se 1916. godine nalazilo svih sedam logora srpske vojske.

1/6 Vidi galeriju Loznica pamti 2026. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, pre 110 godina, u januaru 1916. godine, grčko ostrvo Krf bilo je mesto oporavka za oko 150.000 srpskih vojnika. Posle povlačenja iz Srbije i albanske golgote, oni su tu našli spas. Nakon višemesečnog lečenja i oporavka od bolesti i iscrpljenosti, odlazili su na Solunski front, da bi posle njegovog proboja 15. septembra 1918. godine krenuli u oslobađanje Srbije. Krf je u istoriji srpskog naroda ostao zauvek upisan, kao i prijateljstvo sa narodom Grčke.

Planirano je da Lozničani posete spomenik Drinskoj diviziji u mestu Agios Mateos i polože vence u Plavu grobnicu.