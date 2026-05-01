Slušaj vest

Na izletištima i u turističkim centrima širom Srbije obeležava se Međunarodni praznik rada, 1. maj, uz tradicionalne prvomajske uranke.

Veliki broj građana Beograda već u ranim jutarnjim satima uputio se ka Košutnjaku, Adi Ciganliji, Avali i drugim popularnim izletištima, gde praznik provode uz roštilj, muziku i različite sportske aktivnosti. Na Košutnjaku prednjače mladi, a mnogi su još prethodne večeri stigli kako bi obezbedili što bolje mesto za druženje.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Jedna od najposećenijih destinacija i ove godine je Nacionalni park "Fruška gora", koji okuplja posetioce iz svih krajeva zemlje.

Među najtraženijim lokacijama izdvajaju se Zmajevac, Letenka i Stražilovo.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvomajski uranci organizuju se i u drugim gradovima, poput Subotice, Sombora, Novog Sada, Vršca, Kruševca, Čačka i Novog Pazara.

Mnogi građani praznike provode i u turističkim centrima širom Srbije, gde se očekuje veliki broj gostiju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve koji borave u prirodi da budu oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom. Kako ističu, vatra je dozvoljena isključivo na jasno obeleženim i obezbeđenim mestima.

