Pripadnici Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu danas su, u okviru preventivnih aktivnosti, obišli najposećenija izletišta na teritoriji grada Kragujevca, kao i na području Šumadijskog upravnog okruga. Tokom boravka na terenu, vatrogasci su razgovarali sa građanima koji Praznik rada provode u prirodi, ukazujući im na značaj poštovanja mera propisanih Zakonom o zaštiti od požara.

Poseban akcenat stavljen je na odgovorno ponašanje prilikom boravka na otvorenom prostoru, naročito u vezi sa upotrebom otvorenog plamena, roštilja i loženja vatre.

- Pripadnici Uprave za vanredne situacije nastaviće sa pojačanim obilascima i kontrolama tokom prazničnih dana, sa ciljem unapređenja bezbednosti i zaštite života, imovine i životne sredine. Njihovo prisustvo na terenu ima za cilj ne samo reagovanje u vanrednim situacijama, već i preventivno delovanje i podizanje svesti građana o značaju odgovornog ponašanja - navode iz UVS MUP-a u Kragujevcu.

Obilazak izletišta Foto: UVS MUP-a

Ujedno, pripadnici Uprave za vanredne situacije iskoristili su priliku da svim sugrađanima čestitaju Prvi maj – Praznik rada, uz želju da praznične dane provedu bezbedno, odgovorno i u dobrom raspoloženju.

Ne propustiteSrbijaSAMO VESELO! ROŠTILJ, DRUŽENJE, MUZIKA... Evo kako se u Srbiji proslavlja Prvi maj (FOTO)
ada ciganlija prvi maj uranak (1).jpg
ŽenaAko pečete roštilj na talandari, obratite pažnju na ove stvari: Samo jedna greška može da upropasti ukus i najboljem mesu
Muškarac raspiruje vatru na talandari za roštilj
DruštvoUranak u Srbiji su prvi tajno slavili seljaci, a ne radnici: Evo kako je SFRJ od toga napravila spektakl s roštiljem! Da li vam nedostaje ovakav 1. maj?
Prvi maj u Jugoslaviji, Gemini Generated Image
DruštvoMesar otkriva 3 prevare za 1. maj: Zbog ove greške na roštilju meso postaje otrov za jetru! Ako vidite ovu boju na ćevapima, ne kupujte ih!
Mesar