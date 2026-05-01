MUP u Kragujevcu pojačao kontrole za Prvi maj: Obilazak izletišta i apel na oprez zbog požara

Pripadnici Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu danas su, u okviru preventivnih aktivnosti, obišli najposećenija izletišta na teritoriji grada Kragujevca, kao i na području Šumadijskog upravnog okruga. Tokom boravka na terenu, vatrogasci su razgovarali sa građanima koji Praznik rada provode u prirodi, ukazujući im na značaj poštovanja mera propisanih Zakonom o zaštiti od požara.

Poseban akcenat stavljen je na odgovorno ponašanje prilikom boravka na otvorenom prostoru, naročito u vezi sa upotrebom otvorenog plamena, roštilja i loženja vatre.

- Pripadnici Uprave za vanredne situacije nastaviće sa pojačanim obilascima i kontrolama tokom prazničnih dana, sa ciljem unapređenja bezbednosti i zaštite života, imovine i životne sredine. Njihovo prisustvo na terenu ima za cilj ne samo reagovanje u vanrednim situacijama, već i preventivno delovanje i podizanje svesti građana o značaju odgovornog ponašanja - navode iz UVS MUP-a u Kragujevcu.

Obilazak izletišta Foto: UVS MUP-a

Ujedno, pripadnici Uprave za vanredne situacije iskoristili su priliku da svim sugrađanima čestitaju Prvi maj – Praznik rada, uz želju da praznične dane provedu bezbedno, odgovorno i u dobrom raspoloženju.