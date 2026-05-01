Na 15. po redu izložbi kod Sportske hale predstavljeno je oko 200 pasa i 75 rasa, uz učešće odgajivača i međunarodnog žirija iz više evropskih zemalja.
Srbija
Međunarodna izložba pasa svih rasa u Vranju: Učestvuje 200 pasa iz 19 zemalja (FOTO)
Slušaj vest
Međunarodna izložba pasa svih rasa, 15. po redu, otvorena je tradicionalno 1. maja u Vranju. Na prostoru kod Sportske hale okupio se veliki broj odgajivača rasnih pasa iz zemlje i inostranstva.
Internacionalni žiri, sastavljen od sudija iz Španije, Mađarske, Italije i Srbije, ocenjuje blizu 200 pasa i oko 75 rasa iz 19 zemalja Evrope i okruženja.
Međunarodna izložba pasa svih rasa u Vranju
Vidi galeriju
Organizator izložbe je Kinološko društvo "Švrća".
Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika Vranja Milan Ilić, koji je istakao da manifestacija iz godine u godinu beleži sve veći broj izlagača. On je dodao da će Grad Vranje nastaviti da podržava Kinološko društvo "Švrća" u organizaciji ove međunarodne izložbe i u narednom periodu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši