Međunarodna izložba pasa svih rasa, 15. po redu, otvorena je tradicionalno 1. maja u Vranju . Na prostoru kod Sportske hale okupio se veliki broj odgajivača rasnih pasa iz zemlje i inostranstva.

Internacionalni žiri, sastavljen od sudija iz Španije, Mađarske, Italije i Srbije, ocenjuje blizu 200 pasa i oko 75 rasa iz 19 zemalja Evrope i okruženja.

Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika Vranja Milan Ilić, koji je istakao da manifestacija iz godine u godinu beleži sve veći broj izlagača. On je dodao da će Grad Vranje nastaviti da podržava Kinološko društvo "Švrća" u organizaciji ove međunarodne izložbe i u narednom periodu.