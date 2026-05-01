Međunarodna izložba pasa svih rasa, 15. po redu, otvorena je tradicionalno 1. maja u Vranju. Na prostoru kod Sportske hale okupio se veliki broj odgajivača rasnih pasa iz zemlje i inostranstva.

Internacionalni žiri, sastavljen od sudija iz Španije, Mađarske, Italije i Srbije, ocenjuje blizu 200 pasa i oko 75 rasa iz 19 zemalja Evrope i okruženja.

Međunarodna izložba pasa svih rasa u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Organizator izložbe je Kinološko društvo "Švrća".

Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika Vranja Milan Ilić, koji je istakao da manifestacija iz godine u godinu beleži sve veći broj izlagača. On je dodao da će Grad Vranje nastaviti da podržava Kinološko društvo "Švrća" u organizaciji ove međunarodne izložbe i u narednom periodu.

