Tokom radova u petak u selu Lozovik kod Jagodine, meštanin je prilikom freziranja vinograda naišao na neeksplodirano ubojno sredstvo, koje je mašina izbacila na površinu.

Meštani su ostali zatečeni ovim prizorom, a kako navode, odmah je obaveštena policija.

"Niko nije mogao da veruje šta se desilo. Sreća pa nije došlo do eksplozije", kažu meštani za agenciju RINA.

Policija je izašla na lice mesta i trenutno obezbeđuje područje, dok se očekuje dolazak specijalizovanih ekipa koje će preuzeti uklanjanje i bezbedno uništavanje granate.