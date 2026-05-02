Tokom radova u petak u selu Lozovik kod Jagodine, meštanin je prilikom freziranja vinograda naišao na neeksplodirano ubojno sredstvo, koje je mašina izbacila na površinu.

Meštani su ostali zatečeni ovim prizorom, a kako navode, odmah je obaveštena policija.

"Niko nije mogao da veruje šta se desilo. Sreća pa nije došlo do eksplozije",  kažu meštani za agenciju RINA.

Policija je izašla na lice mesta i trenutno obezbeđuje područje, dok se očekuje dolazak specijalizovanih ekipa koje će preuzeti uklanjanje i bezbedno uništavanje granate.

Nadležni apeluju na građane da u ovakvim situacijama ne diraju sumnjive predmete i da odmah obaveste policiju.

Ne propustiteSrbijaMeđunarodna izložba pasa svih rasa u Vranju: Učestvuje 200 pasa iz 19 zemalja (FOTO)
Međunarodna izložba pasa svih rasa u Vranju
SrbijaSAMO VESELO! ROŠTILJ, DRUŽENJE, MUZIKA... Evo kako se u Srbiji proslavlja Prvi maj (FOTO)
ada ciganlija prvi maj uranak (1).jpg
SrbijaU sećanje na najmlađeg podoficira Velikog rata i iskrcavanje srpske vojske: Lozničani predvođeni Aleksandrom Kikanovićem na Krfu odaju počast herojima (FOTO)
Kikanović pre dve godine na Krfu
SrbijaU Nišu sanirano oko 1.400 udarnih rupa, u toku intenzivni radovi na ulicama i javnim površinama širom grada
Niš