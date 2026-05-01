Večeras je u Žablju u Ulici Nikole Tesle izbio požar na pomoćnom objektu, a vatrogasci su sprečili širenje vatre na okolne objekte.
IZBIO POŽAR U ŽABLJU: Zapalio se pomoćni objekat, vatrogasci sprečili širenje vatre (FOTO)
Večeras je u Žablju u Ulici Nikole Tesle izbio požar kada se zapalio pomoćni objekat.
Kako prenosi Instagram stranica "193ns_rs", urušila se krovna konstrukcija.
Brzom reakcijom Vatrogasno-spasilačkog odeljenja iz Žablja sprečeno je širenje požara na susedni objekat.
