Slušaj vest

Na Bagdali kod spomenika Prvom maju, iznad Kruševca, uz zvuke Internacionale, održan je, po 130. put, Prvomajski uranak.

Kruševac ove godine obeležava 130 godina sindikalnog delovanja, jer je 1896. godine formirano prvo sindikalno udruženje.

Kod spomenika Prvom maju prisutnima se obratio predsednik Samostalnog sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Ćićevac, Brus i Varvarin Saša Nešić.

- Prvi maj je simbol radnika koji su se okupljali oko sindikata tražeći promene, napredak, poboljšanje života i uslova rada. Naša vizija je ekonomski razvijeno društvo u kome se poštuju prava radnika. Cilj nam je razvijena Srbija i zadovoljni građani. Srbija u kojoj se poštuju prava, zakoni, vrednosti i u kojoj svi imaju pravo na rad, rekao je Nešić.

U kulturno–umetničkom delu programa nastupila je vokalna solistkinja Sanja Ivanović.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović čestitao je građanima Međunarodni praznik rada – Prvi maj:

-Svim građanima Kruševca čestitam Međunarodni praznik rada, 1.maj! Ovaj dan nas podseća na istorijsku borbu za dostojanstvo rada i radnička prava, ali je i prilika da istaknemo značaj svakog pojedinca koji svojim trudom doprinosi razvoju našeg grada. Naš zajednički cilj je stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, novih radnih mesta i podrška radnicima u ostvarivanju njihovih prava, istakao je on.