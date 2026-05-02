Težak vandalizam dogodio se u noći između 28. i 29. aprila 2026. godine kada su oskrnavili bistu Sretena Adžića, koja se nalazi u parku Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Sreten Adžić je inače rođen u Maloj Sugubini, kod Trstenika, na levoj strani Zapadne Morave.

Oskrnavljena je bista čoveka koji je utemeljio Učiteljsku školu u Jagodini i ostavio neizbrisiv trag u srpskoj prosveti. Sreten Adžić nije bio samo pedagog - bio je primer požrtvovanosti i čovečnosti. U vreme Prvog svetskog rata, Učiteljsku školu je pretvorio u ratnu bolnicu, dok je kao otac podneo najtežu žrtvu, izgubivši svog maloletnog sina Milovana.

Zato je ovaj čin i svi slični koji se konstantno ponavljaju godinama unazad više od običnog vandalizma - on predstavlja udar na vrednosti koje kao društvo moramo da branimo, objavio je Hranislav Radenković na društvenim mrežama.