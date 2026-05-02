OSKRNAVLJENA BISTA SRETENA ADŽIĆA! Vandalizam u parku Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
Težak vandalizam dogodio se u noći između 28. i 29. aprila 2026. godine kada su oskrnavili bistu Sretena Adžića, koja se nalazi u parku Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.
Sreten Adžić je inače rođen u Maloj Sugubini, kod Trstenika, na levoj strani Zapadne Morave.
Oskrnavljena je bista čoveka koji je utemeljio Učiteljsku školu u Jagodini i ostavio neizbrisiv trag u srpskoj prosveti. Sreten Adžić nije bio samo pedagog - bio je primer požrtvovanosti i čovečnosti. U vreme Prvog svetskog rata, Učiteljsku školu je pretvorio u ratnu bolnicu, dok je kao otac podneo najtežu žrtvu, izgubivši svog maloletnog sina Milovana.
Zato je ovaj čin i svi slični koji se konstantno ponavljaju godinama unazad više od običnog vandalizma - on predstavlja udar na vrednosti koje kao društvo moramo da branimo, objavio je Hranislav Radenković na društvenim mrežama.
Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi napadi dešavaju na mestu koje treba da bude prostor znanja, vaspitanja i poštovanja istorije. Bista se nalazi u dvorištu Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, što ovom događaju daje dodatnu težinu i ozbiljnost.