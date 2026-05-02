Drugi dan prvomajskih praznika mnogi građani će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraća putovanja van gradova, pa se tokom dana može da očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima.

Vozači posebno treba da obrate pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama auto-puteva i magistralnih puteva, upozorava AMSS i dodaje da se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača do 60 minuta.