Slušaj vest

Tradicionalna Prvomajska izložba Rasiniusa, koja se organizuje u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Kruševca, a uz sudelovanje i likovnih klubova “Dimitrije Simić”, “Rasinius” i KLIS-a iz Trstenika, i velikog broja umetnika iz čitavog Rasinskog okruga, predstavlja presek likovne scenu između dve godišnje izložbe.

Umetnička sabornost oko zavičajnog gnezda, zapravo stvaralačko zajedničarenje i preplitanje likovnih glasova. Različiti motivi koji su označeni u inspirativnim temama i likovnim tehnikama, ostavljaju posetiocu Legata Milića od Mačve nove doživljaje i slike, kao obrise sećanja na budućnost.

Izložbu je otvorio predsednik Sindikata, Saša Nešić: "Prvomajsku izložbu u čast dana rada Prvog maja, ove 2026., Savez samostalnih sindikata Srbije, za grad Kruševac i opštine združeno organizuje sa Udruženjem “Rasinius” i uz učešće klubova “Dimitrije Simić” i KLIS iz Trstenika, slikara iz Varvarina, Ćićevca, Stalaća, Aleksandrovca, Blaca i Brusa... Ovom tradicionalnom izložbom uspešno se predsavlja oko 70 autora u različitim slikarskim tehnikama.“