PROLEĆNA SLIKARSKA IZLOŽBA KLIS-a: Otvorena 42. po redu velika kulturna manifestacija u Trsteniku
Četrdeset druga po redu Prolećna izložba članova Kluba likovnih stvaralaca – KLIS otvorena je u Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku i biće dostupna ljubiteljima umetnosti do 13. maja.
Ova tradicionalna manifestacija i ovoga puta okuplja ljubitelje umetnosti i autore različitih senzibiliteta, pružajući jedinstven uvid u svet stvaralaštva koji nastaje iz tišine svakodnevice. U tišini svakodnevice, tamo gde reči ponekad nisu dovoljne, nastaje umetnost. Klub likovnih stvaralaca KLIS iz Trstenika čine ljudi koji su se usudili da oslušnu tu tišinu I pretvore je u boju, liniju i oblik. Mi nismo profesionalci u klasičnom smislu te reči - ali jesmo posvećeni tragači za lepotom, iskrenim izrazom i trenutkom koji se ne može ponoviti. Naša dela ne nastaju iz obaveze, već iz potrebe. Iz pogleda koji se zadržao duže nego što je planirano, iz emocije koja nije pronašla drugi put, iz uspomene koja je tražila da bude sačuvana. U našem klubu susreću se različiti svetovi, iskustva i senzibiliteti. Upravo u toj raznolikosti pronalazimo snagu - jer svako od nas nosi svoju priču, a zajedno stvaramo prostor u kome se te priče dodiruju, prepliću i nastavljaju, kaže Dragana Radojičić, predsednica ovog umetničkog udruženja..
Ova izložba nije samo skup radova. Ona je zapis trenutaka, trag unutrašnjih kretanja i svedočanstvo o potrebi čoveka da stvara.
- Svaka slika je tiha rečenica, svaki potez kista mali pokušaj da se razume svet - i sebe u njemu. Ako u nekom delu prepoznate nešto svoje, ako vas neka boja zadrži ili linija podseti tada umetnost ispunjava svoj najdublji smisao, zaključuje Ddragana Radojičić.
Poruka članova KLIS-a glasi - Dobro došli u naš svet. Izložba će biti otvorena do 13. maja.