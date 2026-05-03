Ova tradicionalna manifestacija i ovoga puta okuplja ljubitelje umetnosti i autore različitih senzibiliteta, pružajući jedinstven uvid u svet stvaralaštva koji nastaje iz tišine svakodnevice. U tišini svakodnevice, tamo gde reči ponekad nisu dovoljne, nastaje umetnost. Klub likovnih stvaralaca KLIS iz Trstenika čine ljudi koji su se usudili da oslušnu tu tišinu I pretvore je u boju, liniju i oblik. Mi nismo profesionalci u klasičnom smislu te reči - ali jesmo posvećeni tragači za lepotom, iskrenim izrazom i trenutkom koji se ne može ponoviti. Naša dela ne nastaju iz obaveze, već iz potrebe. Iz pogleda koji se zadržao duže nego što je planirano, iz emocije koja nije pronašla drugi put, iz uspomene koja je tražila da bude sačuvana. U našem klubu susreću se različiti svetovi, iskustva i senzibiliteti. Upravo u toj raznolikosti pronalazimo snagu - jer svako od nas nosi svoju priču, a zajedno stvaramo prostor u kome se te priče dodiruju, prepliću i nastavljaju, kaže Dragana Radojičić, predsednica ovog umetničkog udruženja..