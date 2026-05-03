Saobraćaj se odvija u jednoj traci, prilagodite brzinu uslovima na putu.
UPOZORENJE VOZAČIMA: Radovi na auto-putu kod Novog Sada do 6. maja, saobraćaće samo jedna traka
Na auto-putu E-75, na deonici između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok, u smeru ka Beograd, do 6. maja tokom dana izvodiće se radovi na redovnom održavanju kolovoza.
Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, dok će druga biti zatvorena zbog radova.
Vozila će biti preusmerena na slobodnu traku, a iz Putevi Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.
