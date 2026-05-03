Slušaj vest

Loznički Zdravstveni centar (ZC) nastavlja da podiže nivo zdravstvene zaštite koju pruža građanima. Kako je saopšteno iz ove ustanove, tokom aprila je još troje mladih lekara uspešno završilo specijalizacije čime je ona značajno ojačana stručnim i kadrovskim potencijalom. Novi stručnjaci su dr Bojana Ristanović, specijalista interne medicine, dr Jasmina Gligorić, koja je postala specijalista urologije, kao i dr Stefan Simić, koji je završio specijalizaciju iz oblasti oftalmologije i oftalmohirurgije.

- Ovi uspesi nisu slučajni, rezultat su sistemske podrške i strateškog opredeljenja rukovodstva da kontinuirano ulaže u razvoj kadrova. Prepoznajući da su ljudi najveća vrednost svakog zdravstvenog sistema, rukovodstvo ZC Loznica dosledno stvara uslove za stručno usavršavanje, napredovanje i ostanak mladih lekara u lokalnoj zajednici. Naša misija nije samo lečenje, već i stvaranje generacija vrhunskih stručnjaka koji će nositi zdravstveni sistem u budućnost. Ulaganje u ljude je ulaganje u sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina, poruka je iz ove ustanove.