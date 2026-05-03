SPECIJALIZACIJE ZAVRŠILO JOŠ TROJE LEKARA: Jačanje stručnog kadra u Zdravstvenom centru Loznica
Loznički Zdravstveni centar (ZC) nastavlja da podiže nivo zdravstvene zaštite koju pruža građanima. Kako je saopšteno iz ove ustanove, tokom aprila je još troje mladih lekara uspešno završilo specijalizacije čime je ona značajno ojačana stručnim i kadrovskim potencijalom. Novi stručnjaci su dr Bojana Ristanović, specijalista interne medicine, dr Jasmina Gligorić, koja je postala specijalista urologije, kao i dr Stefan Simić, koji je završio specijalizaciju iz oblasti oftalmologije i oftalmohirurgije.
- Ovi uspesi nisu slučajni, rezultat su sistemske podrške i strateškog opredeljenja rukovodstva da kontinuirano ulaže u razvoj kadrova. Prepoznajući da su ljudi najveća vrednost svakog zdravstvenog sistema, rukovodstvo ZC Loznica dosledno stvara uslove za stručno usavršavanje, napredovanje i ostanak mladih lekara u lokalnoj zajednici. Naša misija nije samo lečenje, već i stvaranje generacija vrhunskih stručnjaka koji će nositi zdravstveni sistem u budućnost. Ulaganje u ljude je ulaganje u sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina, poruka je iz ove ustanove.
ZC Loznica ovim, kako se navodi, potvrđuje da ostaje posvećen znanju, stručnosti i ljudima, jer samo snažan tim može da odgovori na sve izazove savremene medicine i pruži zdravstvenu zaštitu kakvu građani zaslužuju. Podsetimo, u martu je ZC postao bogatiji za devet specijalizanata. Sa mladim lekarima lozničko zdravstvo na duge staze dobija stručan kadar neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga. Inače, ZC osim Loznice pokriva i susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, ovde dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa one strane Drine.