Festival "Pajče" još jednom je potvrdio koliko je pozorište važno, živo i neophodno za decu - kao prostor igre, mašte i zajedničkog odrastanja. Vranjska najmlađa publika bila je u prilici da pogleda šest gostujućih dečijih predstava.

Festival "Pajče", svečano je završen, nakon šest večeri ispunjenih divnim predstavama i velikom pažnjom najmlađe vranjske publike

- Najbolje je ove godine odlučio poseban žiri - deca, čija su iskrenost, pažnja i neposredno iskustvo bili najlepše merilo festivalskog duha: Vuk Jovanović, Lazar Spasić, Hana Stoilković, Anđela Nešić, Nađa Kovačević, Zonka Milovanović. Njihovom Odlukom proglašena je pobednička predstava festivala "Hajdi" Lutkarskog pozorišta iz Niša. Predstave je pažljivo odabrao glumac Vranjskog pozorišta Bojan Jovanović. Tokom šest festivalskih dana imali smo priliku da gledamo predstave iz Niša, Prištine, Kruševca, Kraljeva i Leskovca, poručili su iz Pozorišta Bora Stanković u Vranju.

Festival je otvoren premijerom predstave "Dečak koji je prodao osmeh“u režiji Darka Kovačovskog, u izvođenju vranjskog ansambla.

Najmlađa publika pogledala je „Čarobnjaka iz Oza“, po tekstu Milene Depolo u režiji Igora Damnjanovića, nastalu u koprodukciji Narodnog pozorišta u Prištini, Fakulteta umetnosti u Prištini i Doma kulture „Gračanica“.

