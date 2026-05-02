Slušaj vest

Posle dvodnevnog druženja sa živim statuama na 6. Međunarodnom Statua festu u Loznici i Banji Koviljači, samo što je juče završen taj, danas je u "Kraljevskoj banji" počeo drugi festival, prvi "Proleće fest". Drugi praznični dan bio je kao naručen pa su banjski park ispunili brojni posetioci, među kojima mnogo roditelja sa decom, koji su želeli da iskoriste sunčano vreme za šetnju, ali i obiđu brojne štandove sa raznovrsnom ponudom.

Više od 60 izlagača iz Loznice, ali i drugih mesta, ponudilo je razne rukotvorene, sveće raznih oblika izrađene od voska, papuče od pustovane vune, opanke, lekovito bilje, rakije, vina, voćne sokove, ukrasne predmete, brojne figure i slične stvari urađene spretnim rukama. Mnogo toga što se može uzeti kao lep suvenir za uspomenu. Nastupilo je više dečjih folklornih ansambala, a za zabavu najmlađih tu su bili ''Dvorac'' i ''Babl haus'', maskote Miki Maus i Stič, radionica keramike i sađenja cveća, predstava na otvorenom ''Ribar i zlatna ribica'', i šetnja ''Stazama srpskih kraljeva'' koju već godinama realizuje Vladimir Vulović iz ''Kraljevske banje''. Svečanoj, prazničnoj atmosferi doprinela je i uključena banjska fontana koja je mnogima poslužila kao scenografija za fotografisanje. Posetiocima je na raspolaganju bila i "foto kabina", pa su mogli i besplatno da ponesu fotografiju iz Banje Koviljače.

1/7 Vidi galeriju Proleće fest u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

U nedelju, drugoga dana, predviđena je šetnja parkom - ''Tamo gde biljke pričaju'' tokom koje će pejzažni arhitekta Branko Milošević, posetioce upoznati kakvo sve cveće i drveće ''stanuje'' u banjskom parku, po mnogima najlepšem u Srbiji. Radionicu origamija održaće Minami, volonterka iz Japana, a biće i mnogo maskota, među njima i dečja zvezda Rumi, džambo igre na otvorenom ''Ne ljuti se čoveče'' i ''Katapult'', dok će u sedam sati uveče Kur-salonu biti domaćin predstave ”Mambo italiano”.

Iz Turističke organizacije grada Loznice, kažu da su zadovoljni odzivom i reakcijama posetilaca na oba festivala, a i vreme je bilo blagonaklono, suvo i sa dovoljno sunca, taman da se svi lepo provedu tokom više nego prijatnog prvog majskog vikenda. Inače, svi programi su besplatni i priređeni su duž staza od Hotela ''Podrinje'' do fontane i prema Kur-salonu, kako bi i sve bilo pristupačno i deci koja su trenutno na lečenju u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. Sve u svemu prvomajski praznici su bili ispunjeni različitim sadržajima, pa su mnogi imali priliku i za drugu vrstu zabave osim uranka i tradicionalnog roštiljanja.