MITROVICA OTVORILA MOTO SEZONU! Hiljade bajkera preplavile grad, defile za pamćenje, pun Hipodrom do kasno u noć! (FOTO)
Tradicionalno, upravo iz Sremske Mitrovice počinje moto sezona u Srbiji, a ovogodišnji XXIX Moto susret još jednom je potvrdio zašto ovaj događaj ima poseban status među bajkerima iz cele zemlje i regiona.
Zvuk motora, kolone dvotočkaša i prepune ulice obeležile su centralni dan manifestacije. Na hiljade bajkera prošlo je kroz grad u velikom defileu, dok je još veći broj građana izašao da isprati spektakl koji iz godine u godinu okuplja sve više učesnika i publike.
Subota je donela najbogatiji program. Nakon jutarnjeg izleta i okupljanja učesnika, usledio je povratak u grad, ručak i priprema za defile koji je počeo u 16 časova i bio vrhunac dana.
Po završetku defilea, program je nastavljen dodatnim sadržajima, a pažnju je privukla i trka ubrzanja, koja se posle duže pauze ponovo našla u programu.
Veče je donelo kulminaciju – Hipodrom u Sremskoj Mitrovici bio je ispunjen do poslednjeg mesta. Publika je uživala u koncertima, a na bini su nastupili "Sveti gral", DJ Danijel, dok je vrhunac večeri bio koncert YU grupe od 22 časa.
Program je počeo još u petak otvaranjem kampa u podne, uz večernje nastupe bendova "Oganj" i "The Great Spirit", čime je zagrejana atmosfera za centralni dan.
Ovogodišnji moto susret ima dodatnu težinu, jer Moto klub "Srem" obeležava 50 godina postojanja (1976–2026).
Klub postoji od 1976. godine kao deo Auto-moto saveza, dok je prvi zvanični moto susret u Sremskoj Mitrovici organizovan 1992. godine. Ideja na početku bila je druženje i povezivanje sa klubovima širom tadašnje Jugoslavije, što je vremenom preraslo u jednu od najvećih moto manifestacija u regionu.
Moto susret održava se na prostoru Hipodroma u Sremskoj Mitrovici, uz besplatan ulaz za sve posetioce, što dodatno doprinosi velikom interesovanju i masovnoj posećenosti.
Moto susreti u Sremskoj Mitrovici još jednom su pokazali da nisu samo događaj za ljubitelje motora, već manifestacija koja pokreće ceo grad i okuplja hiljade ljudi.
