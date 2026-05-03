U blizini Ležimira došlo je do požara na njivi sa balama slame, a meštani su pokušali da ugase vatru pre dolaska policije, dok se okolnosti izbijanja požara još utvrđuju nakon uviđaja.
POŽAR NA FRUŠKOJ GORI: Ogroman oblak dima širi se iznad polja kod Ležimira, meštani gase vatru kantama, policija na terenu (FOTO/VIDEO)
Na putu ka Fruškoj gori, kod Ležimira, nedaleko od Lovačkog doma, izbio je požar na njivi na kojoj se nalaze bale slame.
Prema informacijama sa lica mesta, nekoliko meštana pokušalo je da ugasi vatru kantama vode, dok je policija izašla na teren.
Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, a više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.
Vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom deonicom puta zbog smanjene vidljivosti i prisustva dima.
