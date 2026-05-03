Na putu ka Fruškoj gori, kod Ležimira, nedaleko od Lovačkog doma, izbio je požar na njivi na kojoj se nalaze bale slame.

Prema informacijama sa lica mesta, nekoliko meštana pokušalo je da ugasi vatru kantama vode, dok je policija izašla na teren.

Gore bale slame kod Ležimira Izvor: Kurir/D.Š.

Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, a više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.

Vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom deonicom puta zbog smanjene vidljivosti i prisustva dima.

