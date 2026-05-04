Slušaj vest

Specijalnu bolnicu Merkur posetio je predstavnik Avramed-a, Holandske medicinske platforme za prodaju usluga zdravstvenog turizma, Mile Avramović. Na tržištu Holandije i zemalja Beneluksa postoji izražena potreba za kvalitetnim uslugama rehabilitacije uz značajnu kupovnu moć korisnika. Prepoznajući potencijal Vrnjačke Banje i visok kvalitet usluga koje Merkur pruža, Avramović je pokrenuo inicijativu za povezivanje ovog tržišta sa srpskom banjskom ponudom.

“Holanđani su ljudi koji dosta putuju ali medicinski turizam i medicinski paketi su novina za njih i treba ih predstaviti jer је ponuda vrlo kvalitetna и konkurentna. Medicinski paketi su vrlo bogati i sveobuhvatni i smatram da će biti konkurentni na tržištu zemalja Beneluksa. Iako je to tržište koje je vrlo zahtevno ipak je otvoreno za novine posebno ovog kvaliteta”, izjavio je Avramović.

Bogati medicinski paketi,vrhunska medicina, stručnost i ljubaznost zaposlenih je nešto što Avramović ističe kao ključne prednosti Merkurovog tima. Strani gosti, čine 30 odsto komercijlnog broja Merkurovih gostiju, sa brojnim naznakama povećanja ovog procenta kroz planirane saradnje sa tržištima koja pokazuju interesovanje za vrhunsku banjsku uslugu. Najveći broj stranih gostiju dolazi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Slovenije, Makedonije, Austrije, Nemačke Hrvatske i Ukrajine.

Značajnu institucionalnu podršku ovoj saradnji pružila je Ambasada Srbije u Holandiji, sa ciljem razvoja dugoročnih poslovnih odnosa i jačanja prepoznatljivosti Srbije, Vrnjačke Banje i Merkura kao destinacije za zdravstveni turizam.