SAJAM VISOKIH ŠKOLA I FAKULTETA: U Kruševcu održana velika prosvetno privredna manifestacija
U Hali sportova u Kruševcu održan je Sajam visokih škola i fakulteta, u organizaciji Školske uprave Rasinskog okruga i u saradnji sa Gradskom upravom i Sportskim centrom.
U programu se predstavila 21 visokoškolska ustanova, u kojem su se maturanti srednjih škola sa teritorije Rasinskog okruga upoznali sa njihovim obrazovnim profilima i mogućnostima koje im pružaju za zaposlenje.
Manifestaciju je zvanično otvorio gradonačelnik Ivan Manojlović:
- Izbor studija nije samo izbor zanimanja, već i izbor puta kojim ćete graditi svoju budućnost, svoje znanje i svoj identitet. Imate jedinstvenu priliku da na jednom mestu upoznate različite obrazovne institucije, studijske programe i mogućnosti koje vam se nude. Birajte mudro – u skladu sa svojim interesovanjima, ali i sa potrebama savremenog društva. Nadam se da ćete postati uspešni studenti i da ćete se sa stečenim znanjem i iskustvom vratiti u vaš rodni grad. A mi ćemo nastaviti da snažno podržavamo razvoj obrazovanja, da ulažemo u školstvo i naše talente i da stvaramo još bolje uslove za ostanak mladih,istakao je gradonačelnik.
Srednjoškolci su se informisali u razgovoru sa promoterima visokih škola i fakulteta i putem propagandnog materijala i drugih vrsta prezentacija. Sajam se još jednom potvrdio kao koristan, inspirativan i podsticajan način informisanja, u cilju realizacije jedne od najvažnijih odluka u životu svakog mladog čoveka – profesionalne orijentacije i izbora budućeg zanimanja.