HUMANITARNA AKCIJA: Renoviranje stana porodice preminulog borca sa Košara Jugoslava Nikolića
U organizaciji Fondacije „Za nevidljive heroje“ i Udruženja veterana 72. specijalne brigade, a uz podršku Gradske uprave Kruševca i ministra odbrane Bratislava Gašića, renovira se stan porodice preminulog vodnika Jugoslava Nikolića u Kruševcu. Gradonačelnik Manojlović istakao je značaj stalne podrške boračkim porodicama.
- Protekle godine uspostavili smo određeni nivo saradnje, a ovo je još jedan dokaz u tom pravcu. Briga o borcima ne sme da postoji samo tokom ratnih dejstava već i u mirnodopskim uslovima i to nam je jedan od najvažnijih zadataka. Važno je da pokažemo da oni nisu usamljeni niti skrajnuti i da mogu slobodno da govore o svojim problemima. Pored Gradske uprave, humanitarnih i boračkih udruženja u pomoć su priskočili i privredni subjekti sa teritorije grada i neki iz javnih preduzeća. Ovo svima služi na čast. Očekujemo da, čim se steknu uslovi i uz saglasnost nadležnog ministarstva, deca ratnih invalida i boraca dobiju određene pogodnosti i prednost u sistemu podrške, izjavio je gradonačelnik.
Predsednik Udruženja veterana 72. specijalne brigade pukovnik Miodrag Kapor, obavestio je da se radi o dugogodišnjoj humanitarnoj misiji ovih udruženja.
Prema njegovim rečima, pripadnici 72 specijalne brigade svojim rukama urade najveći deo posla, a u organizaciji ovih akcija velika zasluga pripada gradonačelniku Ivanu Manojloviću. Supruga preminulog borca Dragana Nikolić zahvalila se na velikoj podršci.