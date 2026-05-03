Zamislite da noću ostavite otvoren prozor samo da biste provetrili kuću, a umesto svežeg vazduha u sobu krene da vam ulazi velika zmija! Upravo ovakav prizor zatekao je jednu porodicu u Srbiji, a on je zabeležen i kamerom!

Kako bi im pomogao da se "reše" nezvanog gosta, u pomoć je ponovo pritekao čuveni srpski zmijolovac Vladica Stanković.

Kako se temperature spuštaju, posebno tokom noći, zmije aktivno traže toplo sklonište. Upravo je to bio slučaj i sa ovim gmizavcem. U pokušaju da se domogne topline, zmija je krenula kroz otvoren prozor, ali je tu njena avantura krenula po zlu - ostala je potpuno zaglavljena.

- Ona je krenula kroz prozor, ali nije mogla da izađe - objašnjavao je Vladica.

"Baš je velika"

Ukućani nisu krili zaprepašćenje veličinom ovog gmizavca. Na snimku se čuje i kako jedan od prisutnih komentariše: "A baš je velika", što je i sam Vladica potvrdio.

Izvlačenje nije bilo nimalo jednostavno jer je zmija bila priklještena okvirom prozora, međutim Vladica je pazio da je ne povredi tokom oslobađanja.

U jednom trenutku je čak upozorio da zbog pritiska koji je trpela "ne rade organi", ali ju je pažljivim manevrisanjem uspešno i bezbedno izvukao.