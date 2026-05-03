Slušaj vest

 Zamislite da noću ostavite otvoren prozor samo da biste provetrili kuću, a umesto svežeg vazduha u sobu krene da vam ulazi velika zmija! Upravo ovakav prizor zatekao je jednu porodicu u Srbiji, a on je zabeležen i kamerom!

Kako bi im pomogao da se "reše" nezvanog gosta, u pomoć je ponovo pritekao čuveni srpski zmijolovac Vladica Stanković.

Kako se temperature spuštaju, posebno tokom noći, zmije aktivno traže toplo sklonište. Upravo je to bio slučaj i sa ovim gmizavcem. U pokušaju da se domogne topline, zmija je krenula kroz otvoren prozor, ali je tu njena avantura krenula po zlu - ostala je potpuno zaglavljena.

- Ona je krenula kroz prozor, ali nije mogla da izađe - objašnjavao je Vladica.

Zmija u prozoru Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok

"Baš je velika"

Ukućani nisu krili zaprepašćenje veličinom ovog gmizavca. Na snimku se čuje i kako jedan od prisutnih komentariše: "A baš je velika", što je i sam Vladica potvrdio.

Izvlačenje nije bilo nimalo jednostavno jer je zmija bila priklještena okvirom prozora, međutim Vladica je pazio da je ne povredi tokom oslobađanja.

U jednom trenutku je čak upozorio da zbog pritiska koji je trpela "ne rade organi", ali ju je pažljivim manevrisanjem uspešno i bezbedno izvukao.

Kurir.rs/Blic/Instagram

Ne propustiteSrbijaŠUNJA SE NA KOLENIMA, A ONDA GOLORUK SKAČE! Kamerman drhtavim glasom govori "svaka čast", dok Vladica pokazuje SILU prirode: "Još jedan..." (VIDEO)
Screenshot 2026-04-29 200651.jpg
Srbija"LELE, LELE, 2 KOMADA... JA BI’ UMREO MOMENTALNO" Zmijurine, stršljeni, smuk u zamrzivaču, veš-mašini?! Šta je sve Vladica izvukao u samo nedelju dana (VIDEO)
Vladica Stanković.jpg
SrbijaŠOK U RESTORANU NA JUGU SRBIJE Razbio beton pa ZANEMEO OD PRIZORA! Nisu mogli da zamisle da se ovde sakrivao! Usledila drama "Ima oko 180 cm" (VIDEO)
Vladica Stanković
DruštvoHOROR POD KROVOM KUĆE KOD PROKUPLJA! Zmijolovac Stanković zatekao HAOS, i njega iznenadio prizor, a u rukama UHVATIO nešto gore od ZMIJA! (VIDEO)
Screenshot 2026-04-09 141814.png
SrbijaŠOK U KUĆI NA JUGU SRBIJE Razbio alatom zid, pa se ZAPREPASTIO OD PRIZORA! Nisu ni slutili koliko se dugo sakrivao: "Strašno je za ljude" (VIDEO)
Vladica Stanković