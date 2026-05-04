Dok se većina poljoprivrednika u banatskoj ravnici tradicionalno oslanja na ratarstvo, jedan domaćin iz Iđoša kod Kikinde odlučio je da svoju budućnost potraži u - šumi. Radivoj Lagundžin postao je prepoznatljivo ime u svetu rasadničarstva, a njegov najnoviji poduhvat od čak stotinu hiljada zasađenih sadnica bagrema privlači pažnju, ne samo zbog ekonomskog potencijala, već i kao značajan ekološki doprinos pošumljavanju Vojvodine.

"Obožavamo drveće, sve vrste da sadimo i proizvodimo. Između ostalog i bagrem koji nije autohtona vrsta, ali je vrsta koja se kod nas nalazi već 300 godina. Jako je zahvalan jer je drvo koje ima višestruke koristi od njega, tako da smo našli priliku da nešto zaradimo, ali i da proizvedemo nešto što volimo", priča Radivoj Lagundžin, rasadničar.

Redovi mladih sadnica protežu se dokle pogled seže. Zašto baš bagrem? Odgovor je jednostavan - praktičnost i potražnja. Bagrem je na našim prostorima nezamenljiv, najbolje je ogrevno drvo koje gori čak i kada je vlažno, idealna biljka za pošumljavanje i sprečavanje erozije zemljišta, ali i osnova za najkvalitetniji med. Radivoj je uspeo da spoji tradicionalno iskustvo sa modernim pristupom proizvodnji.

"Pogotovo kada cveta u periodu koji nam dolazi u maju. Bude puno pčela, pčele ga obožavaju, a med od bagrema je jako kvalitetan. Bagrem je drvo koje je simbol opstanka, kada sve drugo propada, on uvek raste i napreduje", kaže Lagundžin.

Novi poduhvat je dokaz da banatska crnica, u rukama čoveka koji je voli i poštuje, može da iznedri čitave šume. Ako vas put nanese u okolinu Kikinde, potražite rasadničare - miris buduće bagremove šume nepogrešivo će vas odvesti do njih.