Na trafostanici, na Ledinačkom putu u Sremskoj Kamenici, danas oko 16 sati, došlo je do požara.

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", deo Sremske Kamenice je bez struje.

Vodovod i kanalizacija Novi Sad saopštio je da, zbog nestanka električne energije na Limanu, na lokaciji Fabrike vode, došlo do prekida u distribuciji vode ka gradu, "što može izazvati oscilacije pritiska i povremeni nestanak vode u pojedinim delovima".

- Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju problema, a normalizacija sistema očekuje se u najkraćem roku - saopšteno je.

Oglasila se i Elektrodistribucija Srbije, a kako su saopštili, došlo je do ispada transformatora 110/20kV u TS 110/35/20kV.

- Ekipe EDS su na terenu - saopšteno je.

Saniran kvar

Ekipe Ogranka Elektrodistribucije Novi Sad sanirale su kvar na trafostanici TS 110/35/20 kV Novi Sad 1 i svi korisnici su, posle kratkotrajnog prekida u snabdevanju, ponovo dobili električnu energiju, navodi se u saopštenju.