Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA I NAPLATNIM STANICAMA Oglasio se AMSS, samo ovde čeka se 15 minuta
Nema zadržavanja na graničnim prelazima Srbije i naplatnim stanicama auto-puteva za sve kategorije vozila, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.
Kamioni na prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju jedan sat, a na naplatnoj stanici Preljina 15 minuta.
Uprava Granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmene radnog vremena graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom i Horgoš 2 - Reske 2 da bi se smanjilo opterećenje glavnih graničnih prelaza, sprečila duža zadržavanja i obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava, piše u saopštenju.
