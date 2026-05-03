Nema zadržavanja na graničnim prelazima Srbije i naplatnim stanicama auto-puteva za sve kategorije vozila, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.

Kamioni na prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju jedan sat, a na naplatnoj stanici Preljina 15 minuta.

Uprava Granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmene radnog vremena graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom i Horgoš 2 - Reske 2 da bi se smanjilo opterećenje glavnih graničnih prelaza, sprečila duža zadržavanja i obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava, piše u saopštenju.

