Čačak – Zbog radova na putu od Ovčar Banje prema vidikovcu na Kablaru, doći će do izmene režima saobraćaja, a u određenom periodu biće uvedena i potpuna obustava.

Reč je o radovima na rehabilitaciji kolovoza na opštinskom putu 123-6, koji povezuje državne puteve IB-23 i IIB-355, u dužini od 1.513 metara, na teritoriji grada Čačka.

Obustava saobraćaja biće na snazi od ponedeljka, 4. maja, do četvrtka, 7. maja 2026. godine, svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova.

Potpuna obustava uvodi se zbog asfaltiranja predmetne deonice, kako bi se obezbedio kvalitet radova, sigurnost učesnika u saobraćaju i radnika na gradilištu, kao i brža realizacija planiranih aktivnosti, potvrđeno je za RINU.

Vozači se mole za razumevanje i da tokom trajanja radova poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Kurir.rs/RINA

