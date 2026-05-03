Tokom požara na deponiji u Bačkoj Palanci, vatrogasci su spasili malog zeku koji je zalutao u dimu. Dirljiv trenutak pokazao je humanost i hrabrost spasilaca
Akcija spasavanja
"HEROJI NEKAD NOSE KACIGU, UNIFORMU I VELIKO SRCE!" Vatrogasci došli po pozivu, zatekli nesvakidašnju scenu i još većeg MALOG heroja! (FOTO)
U današnjem požaru na deponiji u Bačkoj Palanci dogodio se dirljiv trenutak kada su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka spasili malog zeca koji se našao u gustom dimu.
Brzom reakcijom i profesionalnim delovanjem, vatrogasci su uspeli da pronađu i izvuku uplašenog mališana iz opasne zone, sprečivši tragediju.
Ovaj gest još jednom je pokazao da vatrogasci nisu samo borci protiv vatre, već i pravi heroji koji uvek staju u zaštitu života – bilo ljudskog ili životinjskog.
- Heroji ne nose uvek plašt. Ponekad nose kacigu, uniformu i veliko srce - navodi se ispod objave na Instagram stranici "193ns_rs".
Kurir.rs
